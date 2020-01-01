Tokenomika Etherfuse USTRY (USTRY)
Informacje o Etherfuse USTRY (USTRY)
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.
Tokenomika i analiza cenowa Etherfuse USTRY (USTRY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Etherfuse USTRY (USTRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Etherfuse USTRY (USTRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Etherfuse USTRY (USTRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów USTRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów USTRY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszUSTRY tokenomikę, poznaj cenę tokena USTRYna żywo!
Prognoza ceny USTRY
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USTRY? Nasza strona z prognozami cen USTRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.