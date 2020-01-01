Tokenomika Esportplayer (ESPORT)

Tokenomika Esportplayer (ESPORT)

Odkryj kluczowe informacje o Esportplayer (ESPORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Esportplayer (ESPORT)

Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.esportplayer.tv
Biała księga:
https://esportplayer.tv/esportplayer.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Esportplayer (ESPORT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Esportplayer (ESPORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 48.15K
$ 48.15K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 48.15K
$ 48.15K
Historyczne maksimum:
$ 0.00165262
$ 0.00165262
Historyczne minimum:
$ 0.00003809
$ 0.00003809
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Esportplayer (ESPORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Esportplayer (ESPORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ESPORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESPORT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.