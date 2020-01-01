Poznaj tokenomikę Esportplayer (ESPORT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ESPORT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Esportplayer (ESPORT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ESPORT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Esportplayer (ESPORT) / Tokenomika / Tokenomika Esportplayer (ESPORT) Odkryj kluczowe informacje o Esportplayer (ESPORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Esportplayer (ESPORT) Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade. Oficjalna strona internetowa: https://www.esportplayer.tv Biała księga: https://esportplayer.tv/esportplayer.pdf Kup ESPORT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Esportplayer (ESPORT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Esportplayer (ESPORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.15K $ 48.15K $ 48.15K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.15K $ 48.15K $ 48.15K Historyczne maksimum: $ 0.00165262 $ 0.00165262 $ 0.00165262 Historyczne minimum: $ 0.00003809 $ 0.00003809 $ 0.00003809 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Esportplayer (ESPORT) Tokenomika Esportplayer (ESPORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Esportplayer (ESPORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ESPORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESPORT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszESPORT tokenomikę, poznaj cenę tokena ESPORTna żywo! Prognoza ceny ESPORT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ESPORT? Nasza strona z prognozami cen ESPORT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ESPORT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.