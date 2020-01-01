Poznaj tokenomikę Ertha (ERTHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERTHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ertha (ERTHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERTHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ertha (ERTHA) / Tokenomika / Tokenomika Ertha (ERTHA) Odkryj kluczowe informacje o Ertha (ERTHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ertha (ERTHA) A brand new futuristic metaverse NFT game. Get ready for amazing Play 2 Earn (P2E) & Play 2 Learn (P2L) mechanics! A brand new futuristic metaverse NFT game. Get ready for amazing Play 2 Earn (P2E) & Play 2 Learn (P2L) mechanics! Oficjalna strona internetowa: https://ertha.io/ Kup ERTHA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ertha (ERTHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ertha (ERTHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 387.70K $ 387.70K $ 387.70K Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 639.76K $ 639.76K $ 639.76K Historyczne maksimum: $ 0.421191 $ 0.421191 $ 0.421191 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031988 $ 0.00031988 $ 0.00031988 Dowiedz się więcej o cenie Ertha (ERTHA) Tokenomika Ertha (ERTHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ertha (ERTHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ERTHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERTHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszERTHA tokenomikę, poznaj cenę tokena ERTHAna żywo! Prognoza ceny ERTHA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERTHA? Nasza strona z prognozami cen ERTHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ERTHA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.