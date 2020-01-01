Poznaj tokenomikę EnviDa (EDAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EnviDa (EDAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EnviDa (EDAT) / Tokenomika / Tokenomika EnviDa (EDAT) Odkryj kluczowe informacje o EnviDa (EDAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EnviDa (EDAT) The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Oficjalna strona internetowa: https://envidatoken.io/ Kup EDAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa EnviDa (EDAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EnviDa (EDAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 400.80K Całkowita podaż: $ 44.92M Podaż w obiegu: $ 10.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.72M Historyczne maksimum: $ 1.45 Historyczne minimum: $ 0.00651432 Aktualna cena: $ 0.03825741 Dowiedz się więcej o cenie EnviDa (EDAT) Tokenomika EnviDa (EDAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EnviDa (EDAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDAT tokenomikę, poznaj cenę tokena EDATna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.