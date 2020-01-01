Poznaj tokenomikę enqAI (ENQAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ENQAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę enqAI (ENQAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ENQAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o enqAI (ENQAI) ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform's evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years. Oficjalna strona internetowa: https://enqai.com/ Biała księga: https://enqai.com/wp Kup ENQAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa enqAI (ENQAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla enqAI (ENQAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 990.76M $ 990.76M $ 990.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Historyczne maksimum: $ 0.141666 $ 0.141666 $ 0.141666 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0011688 $ 0.0011688 $ 0.0011688 Dowiedz się więcej o cenie enqAI (ENQAI) Tokenomika enqAI (ENQAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki enqAI (ENQAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ENQAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENQAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszENQAI tokenomikę, poznaj cenę tokena ENQAIna żywo! Prognoza ceny ENQAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENQAI? Nasza strona z prognozami cen ENQAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ENQAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.