Giełda MEXC / Cena krypto / ELIXIR AI (ELXAI) / Tokenomika / Tokenomika ELIXIR AI (ELXAI) Odkryj kluczowe informacje o ELIXIR AI (ELXAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ELIXIR AI (ELXAI) Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation. Oficjalna strona internetowa: https://elixir-ai.pro/ Tokenomika i analiza cenowa ELIXIR AI (ELXAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ELIXIR AI (ELXAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.84K Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.84K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ELIXIR AI (ELXAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ELIXIR AI (ELXAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELXAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELXAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.