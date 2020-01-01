Poznaj tokenomikę Electronic Gulden (EFL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EFL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Electronic Gulden (EFL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EFL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Electronic Gulden (EFL) / Tokenomika / Tokenomika Electronic Gulden (EFL) Odkryj kluczowe informacje o Electronic Gulden (EFL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Electronic Gulden (EFL) The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Oficjalna strona internetowa: http://www.e-gulden.org/ Tokenomika i analiza cenowa Electronic Gulden (EFL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Electronic Gulden (EFL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.81M Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.81M Historyczne maksimum: $ 1.86 Historyczne minimum: $ 0.00045443 Aktualna cena: $ 0.133721 Dowiedz się więcej o cenie Electronic Gulden (EFL) Tokenomika Electronic Gulden (EFL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Electronic Gulden (EFL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EFL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EFL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEFL tokenomikę, poznaj cenę tokena EFLna żywo! Prognoza ceny EFL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EFL? Nasza strona z prognozami cen EFL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EFL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.