Tokenomika Edge Matrix Computing (EMC) Odkryj kluczowe informacje o Edge Matrix Computing (EMC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Edge Matrix Computing (EMC) Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps. Oficjalna strona internetowa: https://emc.network/ Biała księga: https://docs.emc.network/emc Tokenomika i analiza cenowa Edge Matrix Computing (EMC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Edge Matrix Computing (EMC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 755.70K Całkowita podaż: $ 979.84M Podaż w obiegu: $ 645.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 2.16 Historyczne minimum: $ 0.00115433 Aktualna cena: $ 0.00116926 Tokenomika Edge Matrix Computing (EMC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Edge Matrix Computing (EMC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.