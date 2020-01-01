Poznaj tokenomikę ebUSD Stablecoin (EBUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EBUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ebUSD Stablecoin (EBUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EBUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ebUSD Stablecoin (EBUSD) / Tokenomika / Tokenomika ebUSD Stablecoin (EBUSD) Odkryj kluczowe informacje o ebUSD Stablecoin (EBUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ebUSD Stablecoin (EBUSD) Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu's edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Oficjalna strona internetowa: https://ebisu.money/ Kup EBUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa ebUSD Stablecoin (EBUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ebUSD Stablecoin (EBUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 768.53K $ 768.53K $ 768.53K Całkowita podaż: $ 779.50K $ 779.50K $ 779.50K Podaż w obiegu: $ 779.50K $ 779.50K $ 779.50K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 768.53K $ 768.53K $ 768.53K Historyczne maksimum: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Historyczne minimum: $ 0.954662 $ 0.954662 $ 0.954662 Aktualna cena: $ 0.986402 $ 0.986402 $ 0.986402 Dowiedz się więcej o cenie ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomika ebUSD Stablecoin (EBUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ebUSD Stablecoin (EBUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EBUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EBUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEBUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena EBUSDna żywo! Prognoza ceny EBUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EBUSD? Nasza strona z prognozami cen EBUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EBUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.