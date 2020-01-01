Poznaj tokenomikę duk (DUK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę duk (DUK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o duk (DUK) duk was rugged twice by the original dev, a community came together and formed. duk was rugged twice by the original dev, a community came together and formed. Oficjalna strona internetowa: https://dukfuks.com/ Tokenomika i analiza cenowa duk (DUK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla duk (DUK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.39K $ 65.39K $ 65.39K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.39K $ 65.39K $ 65.39K Historyczne maksimum: $ 0.00901727 $ 0.00901727 $ 0.00901727 Historyczne minimum: $ 0.00005015 $ 0.00005015 $ 0.00005015 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie duk (DUK) Tokenomika duk (DUK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki duk (DUK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUK tokenomikę, poznaj cenę tokena DUKna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.