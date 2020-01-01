Poznaj tokenomikę dTRINITY S (DS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dTRINITY S (DS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / dTRINITY S (DS) / Tokenomika / Tokenomika dTRINITY S (DS) Odkryj kluczowe informacje o dTRINITY S (DS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o dTRINITY S (DS) dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Oficjalna strona internetowa: https://dtrinity.org Biała księga: https://docs.dtrinity.org Kup DS teraz! Tokenomika i analiza cenowa dTRINITY S (DS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dTRINITY S (DS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.43K $ 26.43K $ 26.43K Całkowita podaż: $ 114.62K $ 114.62K $ 114.62K Podaż w obiegu: $ 114.62K $ 114.62K $ 114.62K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.43K $ 26.43K $ 26.43K Historyczne maksimum: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Historyczne minimum: $ 0.225124 $ 0.225124 $ 0.225124 Aktualna cena: $ 0.231229 $ 0.231229 $ 0.231229 Dowiedz się więcej o cenie dTRINITY S (DS) Tokenomika dTRINITY S (DS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dTRINITY S (DS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDS tokenomikę, poznaj cenę tokena DSna żywo! Prognoza ceny DS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DS? Nasza strona z prognozami cen DS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DS już teraz! 