Giełda MEXC / Cena krypto / Draggin Karma Points (DKP) / Tokenomika / Tokenomika Draggin Karma Points (DKP) Odkryj kluczowe informacje o Draggin Karma Points (DKP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Draggin Karma Points (DKP) Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players. Oficjalna strona internetowa: https://dragginz.io

Tokenomika i analiza cenowa Draggin Karma Points (DKP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Draggin Karma Points (DKP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Całkowita podaż: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Podaż w obiegu: $ 3.99B $ 3.99B $ 3.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Historyczne maksimum: $ 0.00516918 $ 0.00516918 $ 0.00516918 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00074268 $ 0.00074268 $ 0.00074268 Dowiedz się więcej o cenie Draggin Karma Points (DKP) Tokenomika Draggin Karma Points (DKP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Draggin Karma Points (DKP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DKP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DKP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDKP tokenomikę, poznaj cenę tokena DKPna żywo! Prognoza ceny DKP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DKP? Nasza strona z prognozami cen DKP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DKP już teraz! 