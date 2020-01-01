Poznaj tokenomikę Dor (DOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dor (DOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dor (DOR) The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation's global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Oficjalna strona internetowa: https://constellationnetwork.io/dtm/ Biała księga: https://docs.getdor.com/metagraph/ Tokenomika i analiza cenowa Dor (DOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dor (DOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Całkowita podaż: $ 428.84M $ 428.84M $ 428.84M Podaż w obiegu: $ 304.33M $ 304.33M $ 304.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Historyczne maksimum: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 Historyczne minimum: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 Aktualna cena: $ 0.00595688 $ 0.00595688 $ 0.00595688 Dowiedz się więcej o cenie Dor (DOR) Tokenomika Dor (DOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dor (DOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOR tokenomikę, poznaj cenę tokena DORna żywo! Prognoza ceny DOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOR? Nasza strona z prognozami cen DOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.