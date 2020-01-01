Poznaj tokenomikę DollarMoon (DMOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DMOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DollarMoon (DMOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DMOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DollarMoon (DMOON) The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury Oficjalna strona internetowa: https://dollarmoon.io/ Tokenomika i analiza cenowa DollarMoon (DMOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DollarMoon (DMOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 364.65K Całkowita podaż: $ 85.93M Podaż w obiegu: $ 85.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 364.65K Historyczne maksimum: $ 0.058155 Historyczne minimum: $ 0.00316114 Aktualna cena: $ 0.00424376 Tokenomika DollarMoon (DMOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DollarMoon (DMOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DMOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DMOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.