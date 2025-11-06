Informacje o cenie Doll Face (DOLL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00014585 $ 0.00014585 $ 0.00014585 Minimum 24h $ 0.00015954 $ 0.00015954 $ 0.00015954 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00014585$ 0.00014585 $ 0.00014585 Maksimum 24h $ 0.00015954$ 0.00015954 $ 0.00015954 Historyczne maksimum $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Najniższa cena $ 0.00013456$ 0.00013456 $ 0.00013456 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) +6.60% Zmiana ceny (7D) -10.84% Zmiana ceny (7D) -10.84%

Aktualna cena Doll Face (DOLL) wynosi $0.0001565. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOLL wahał się między $ 0.00014585 a $ 0.00015954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOLL w historii to $ 0.00248624, a najniższy to $ 0.00013456.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOLL zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +6.60% w ciągu 24 godzin i o -10.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doll Face (DOLL)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doll Face wynosi $ 15.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOLL w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.66K.