Aktualna cena Doll Face to 0.0001565 USD. Śledź aktualizacje cen DOLL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOLL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOLL

Informacje o cenie DOLL

Czym jest DOLL

Oficjalna strona internetowa DOLL

Tokenomika DOLL

Prognoza cen DOLL

Cena Doll Face (DOLL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOLL do USD:

$0.0001565
$0.0001565$0.0001565
+6.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Doll Face (DOLL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:12:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Doll Face (DOLL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00014585
$ 0.00014585$ 0.00014585
Minimum 24h
$ 0.00015954
$ 0.00015954$ 0.00015954
Maksimum 24h

$ 0.00014585
$ 0.00014585$ 0.00014585

$ 0.00015954
$ 0.00015954$ 0.00015954

$ 0.00248624
$ 0.00248624$ 0.00248624

$ 0.00013456
$ 0.00013456$ 0.00013456

-0.12%

+6.60%

-10.84%

-10.84%

Aktualna cena Doll Face (DOLL) wynosi $0.0001565. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOLL wahał się między $ 0.00014585 a $ 0.00015954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOLL w historii to $ 0.00248624, a najniższy to $ 0.00013456.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOLL zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +6.60% w ciągu 24 godzin i o -10.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doll Face (DOLL)

$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K

--
----

$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doll Face wynosi $ 15.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOLL w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.66K.

Historia ceny Doll Face (DOLL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Doll Face do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Doll Face do USD wyniosła $ -0.0001070592.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Doll Face do USD wyniosła $ -0.0001387147.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Doll Face do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.60%
30 Dni$ -0.0001070592-68.40%
60 dni$ -0.0001387147-88.63%
90 dni$ 0--

Co to jest Doll Face (DOLL)

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Doll Face (DOLL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Doll Face (w USD)

Jaka będzie wartość Doll Face (DOLL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Doll Face (DOLL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Doll Face.

Sprawdź teraz prognozę ceny Doll Face!

DOLL na lokalne waluty

Tokenomika Doll Face (DOLL)

Zrozumienie tokenomiki Doll Face (DOLL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOLLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Doll Face (DOLL)

Jaka jest dziś wartość Doll Face (DOLL)?
Aktualna cena DOLL w USD wynosi 0.0001565USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOLL do USD?
Aktualna cena DOLL w USD wynosi $ 0.0001565. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Doll Face?
Kapitalizacja rynkowa dla DOLL wynosi $ 15.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOLL w obiegu?
W obiegu DOLL znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOLL?
DOLL osiąga ATH w wysokości 0.00248624 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOLL?
DOLL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00013456 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOLL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOLL wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOLL pójdzie wyżej?
DOLL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOLL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:12:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Doll Face (DOLL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,341.43
$3,387.36
$159.15
$1.0000
$1,478.00
$103,341.43
$3,387.36
$2.3242
$159.15
$1.0908
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2061
$0.000005500
$0.0000000417
$0.000000000000000000004451
$0.23944
