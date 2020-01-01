Poznaj tokenomikę Dognus (DOGNUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGNUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dognus (DOGNUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGNUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dognus (DOGNUS) / Tokenomika / Tokenomika Dognus (DOGNUS) Odkryj kluczowe informacje o Dognus (DOGNUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dognus (DOGNUS) A Meme Token on BASE focused on building community for the betterment of the BASE ecosystem. A Meme Token on BASE focused on building community for the betterment of the BASE ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.dognus.xyz Kup DOGNUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dognus (DOGNUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dognus (DOGNUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.62K $ 31.62K $ 31.62K Całkowita podaż: $ 51.75B $ 51.75B $ 51.75B Podaż w obiegu: $ 51.75B $ 51.75B $ 51.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.62K $ 31.62K $ 31.62K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dognus (DOGNUS) Tokenomika Dognus (DOGNUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dognus (DOGNUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGNUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGNUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGNUS tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGNUSna żywo! Prognoza ceny DOGNUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGNUS? Nasza strona z prognozami cen DOGNUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGNUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.