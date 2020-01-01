Poznaj tokenomikę Digits DAO (DIGITS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIGITS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Digits DAO (DIGITS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIGITS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Digits DAO (DIGITS) Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Oficjalna strona internetowa: https://digitsdao.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Digits DAO (DIGITS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Digits DAO (DIGITS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.80M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 790.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.59M Historyczne maksimum: $ 0.01765585 Historyczne minimum: $ 0.00287218 Aktualna cena: $ 0.00862669 Tokenomika Digits DAO (DIGITS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Digits DAO (DIGITS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIGITS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIGITS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.