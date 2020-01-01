Poznaj tokenomikę Didi Duck (DIDID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIDID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Didi Duck (DIDID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIDID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Didi Duck (DIDID) Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins. Oficjalna strona internetowa: https://didid.lol/ Tokenomika i analiza cenowa Didi Duck (DIDID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Didi Duck (DIDID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 190.83K Całkowita podaż: $ 998.36M Podaż w obiegu: $ 998.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 190.83K Historyczne maksimum: $ 0.00133306 Historyczne minimum: $ 0.00014101 Aktualna cena: $ 0.00019207 Tokenomika Didi Duck (DIDID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Didi Duck (DIDID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIDID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIDID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.