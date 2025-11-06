Informacje o cenie DESU (DESU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00017954 $ 0.00017954 $ 0.00017954 Minimum 24h $ 0.00021413 $ 0.00021413 $ 0.00021413 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00017954$ 0.00017954 $ 0.00017954 Maksimum 24h $ 0.00021413$ 0.00021413 $ 0.00021413 Historyczne maksimum $ 0.00359485$ 0.00359485 $ 0.00359485 Najniższa cena $ 0.00013144$ 0.00013144 $ 0.00013144 Zmiana ceny (1H) +0.52% Zmiana ceny (1D) -13.52% Zmiana ceny (7D) -33.39% Zmiana ceny (7D) -33.39%

Aktualna cena DESU (DESU) wynosi $0.00018209. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESU wahał się między $ 0.00017954 a $ 0.00021413, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESU w historii to $ 0.00359485, a najniższy to $ 0.00013144.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESU zmieniły się o +0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -13.52% w ciągu 24 godzin i o -33.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DESU (DESU)

Kapitalizacja rynkowa $ 182.17K$ 182.17K $ 182.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 182.17K$ 182.17K $ 182.17K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DESU wynosi $ 182.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESU w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 182.17K.