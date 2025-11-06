GiełdaDEX+
Aktualna cena DESU to 0.00018209 USD. Śledź aktualizacje cen DESU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DESU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DESU

Informacje o cenie DESU

Czym jest DESU

Oficjalna strona internetowa DESU

Tokenomika DESU

Prognoza cen DESU

Cena DESU (DESU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DESU do USD:

-13.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DESU (DESU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:16 (UTC+8)

Informacje o cenie DESU (DESU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.52%

-13.52%

-33.39%

-33.39%

Aktualna cena DESU (DESU) wynosi $0.00018209. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESU wahał się między $ 0.00017954 a $ 0.00021413, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESU w historii to $ 0.00359485, a najniższy to $ 0.00013144.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESU zmieniły się o +0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -13.52% w ciągu 24 godzin i o -33.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DESU (DESU)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa DESU wynosi $ 182.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESU w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 182.17K.

Historia ceny DESU (DESU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DESU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DESU do USD wyniosła $ -0.0001174836.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DESU do USD wyniosła $ -0.0001369940.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DESU do USD wyniosła $ -0.0022859534727336574.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-13.52%
30 Dni$ -0.0001174836-64.51%
60 dni$ -0.0001369940-75.23%
90 dni$ -0.0022859534727336574-92.62%

Co to jest DESU (DESU)

DESU is the oldest 4chan cult meme — a legendary echo from the anime "Rozen Maiden," where the character Suiseiseki famously ended her every sentence with the word "Desu." This quirky and interesting speech pattern took on a life of its own, becoming a looping obsession. It didn’t just go viral — it created the first and biggest meme cults in 4chan. The chant still echoes until this day: DESU DESU DESU...

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DESU (DESU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DESU (w USD)

Jaka będzie wartość DESU (DESU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DESU (DESU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DESU.

Sprawdź teraz prognozę ceny DESU!

DESU na lokalne waluty

Tokenomika DESU (DESU)

Zrozumienie tokenomiki DESU (DESU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DESUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DESU (DESU)

Jaka jest dziś wartość DESU (DESU)?
Aktualna cena DESU w USD wynosi 0.00018209USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DESU do USD?
Aktualna cena DESU w USD wynosi $ 0.00018209. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DESU?
Kapitalizacja rynkowa dla DESU wynosi $ 182.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DESU w obiegu?
W obiegu DESU znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DESU?
DESU osiąga ATH w wysokości 0.00359485 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DESU?
DESU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00013144 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DESU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DESU wynosi -- USD.
Czy w tym roku DESU pójdzie wyżej?
DESU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DESU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DESU (DESU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

