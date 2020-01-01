Poznaj tokenomikę Derive (DRV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Derive (DRV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Derive (DRV) Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Oficjalna strona internetowa: https://derive.xyz/ Biała księga: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Derive (DRV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Derive (DRV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 853.55M $ 853.55M $ 853.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.20M $ 35.20M $ 35.20M Historyczne maksimum: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 Historyczne minimum: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 Aktualna cena: $ 0.03534691 $ 0.03534691 $ 0.03534691 Dowiedz się więcej o cenie Derive (DRV) Tokenomika Derive (DRV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Derive (DRV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRV tokenomikę, poznaj cenę tokena DRVna żywo! Prognoza ceny DRV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRV? Nasza strona z prognozami cen DRV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRV już teraz! 