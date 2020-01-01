Poznaj tokenomikę Degent (DEGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Degent (DEGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Degent (DEGENT) Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Oficjalna strona internetowa: https://degent.ai Biała księga: https://degentai.gitbook.io/degentai Kup DEGENT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Degent (DEGENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Degent (DEGENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.15K $ 4.15K $ 4.15K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Historyczne maksimum: $ 0.00126799 $ 0.00126799 $ 0.00126799 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Degent (DEGENT) Tokenomika Degent (DEGENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Degent (DEGENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEGENT tokenomikę, poznaj cenę tokena DEGENTna żywo! Prognoza ceny DEGENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEGENT? Nasza strona z prognozami cen DEGENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEGENT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.