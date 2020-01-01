Poznaj tokenomikę DEGA (DEGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DEGA (DEGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DEGA (DEGA) / Tokenomika / Tokenomika DEGA (DEGA) Odkryj kluczowe informacje o DEGA (DEGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DEGA (DEGA) What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://dega.org/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1c-iyUMDtjZqnjhSx6MpvIfNDUFTHOnv5/view?usp=sharing Kup DEGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa DEGA (DEGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DEGA (DEGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 204.00K $ 204.00K $ 204.00K Całkowita podaż: $ 31.87B $ 31.87B $ 31.87B Podaż w obiegu: $ 8.49B $ 8.49B $ 8.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 765.96K $ 765.96K $ 765.96K Historyczne maksimum: $ 0.00103086 $ 0.00103086 $ 0.00103086 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DEGA (DEGA) Tokenomika DEGA (DEGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DEGA (DEGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEGA tokenomikę, poznaj cenę tokena DEGAna żywo! Prognoza ceny DEGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEGA? Nasza strona z prognozami cen DEGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEGA już teraz! 