Giełda MEXC / Cena krypto / DeFido (DEFIDO) / Tokenomika / Tokenomika DeFido (DEFIDO) Odkryj kluczowe informacje o DeFido (DEFIDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DeFido (DEFIDO) DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won't be realized until everyone can access it. That's why we're prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Oficjalna strona internetowa: https://www.defido.io Kup DEFIDO teraz! Tokenomika i analiza cenowa DeFido (DEFIDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFido (DEFIDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.48K $ 116.48K $ 116.48K Całkowita podaż: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Podaż w obiegu: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 116.48K $ 116.48K $ 116.48K Historyczne maksimum: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013433 $ 0.00013433 $ 0.00013433 Dowiedz się więcej o cenie DeFido (DEFIDO) Tokenomika DeFido (DEFIDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeFido (DEFIDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEFIDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFIDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEFIDO tokenomikę, poznaj cenę tokena DEFIDOna żywo! Prognoza ceny DEFIDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEFIDO? Nasza strona z prognozami cen DEFIDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEFIDO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.