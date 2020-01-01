Poznaj tokenomikę DAM IT ($DAMMIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DAMMIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DAM IT ($DAMMIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DAMMIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DAM IT ($DAMMIT) The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. Oficjalna strona internetowa: https://dammit.works/ Kup $DAMMIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa DAM IT ($DAMMIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DAM IT ($DAMMIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.72K $ 20.72K $ 20.72K Całkowita podaż: $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M Podaż w obiegu: $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.72K $ 20.72K $ 20.72K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DAM IT ($DAMMIT) Tokenomika DAM IT ($DAMMIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DAM IT ($DAMMIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $DAMMIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $DAMMIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$DAMMIT tokenomikę, poznaj cenę tokena $DAMMITna żywo! Prognoza ceny $DAMMIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $DAMMIT? Nasza strona z prognozami cen $DAMMIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $DAMMIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.