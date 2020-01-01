Tokenomika CyberDEX (CYDX)

Odkryj kluczowe informacje o CyberDEX (CYDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o CyberDEX (CYDX)

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact.

This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

https://www.cyberdex.xyz/
https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper

Tokenomika i analiza cenowa CyberDEX (CYDX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CyberDEX (CYDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 529.92K
$ 529.92K
Całkowita podaż:
$ 1.60B
$ 1.60B
Podaż w obiegu:
$ 318.84M
$ 318.84M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.66M
$ 2.66M
Historyczne maksimum:
$ 0.077973
$ 0.077973
Historyczne minimum:
$ 0.00147545
$ 0.00147545
Aktualna cena:
$ 0.00166219
$ 0.00166219

Tokenomika CyberDEX (CYDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CyberDEX (CYDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CYDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYDX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCYDX tokenomikę, poznaj cenę tokena CYDXna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.