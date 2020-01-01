Poznaj tokenomikę CyberDEX (CYDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CyberDEX (CYDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CyberDEX (CYDX) / Tokenomika / Tokenomika CyberDEX (CYDX) Odkryj kluczowe informacje o CyberDEX (CYDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o CyberDEX (CYDX) CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as "Chainlink" and "Pyth". Oficjalna strona internetowa: https://www.cyberdex.xyz/ Biała księga: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper Tokenomika i analiza cenowa CyberDEX (CYDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CyberDEX (CYDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 529.92K Całkowita podaż: $ 1.60B Podaż w obiegu: $ 318.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.66M Historyczne maksimum: $ 0.077973 Historyczne minimum: $ 0.00147545 Aktualna cena: $ 0.00166219 Tokenomika CyberDEX (CYDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CyberDEX (CYDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.