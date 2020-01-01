Poznaj tokenomikę CVI (GOVI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOVI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CVI (GOVI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOVI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CVI (GOVI) / Tokenomika / Tokenomika CVI (GOVI) Odkryj kluczowe informacje o CVI (GOVI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CVI (GOVI) CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. Tokenomika i analiza cenowa CVI (GOVI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CVI (GOVI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 245.78K $ 245.78K $ 245.78K Całkowita podaż: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Podaż w obiegu: $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 509.39K $ 509.39K $ 509.39K Historyczne maksimum: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Historyczne minimum: $ 0.00866391 $ 0.00866391 $ 0.00866391 Aktualna cena: $ 0.01591843 $ 0.01591843 $ 0.01591843 Dowiedz się więcej o cenie CVI (GOVI) Tokenomika CVI (GOVI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CVI (GOVI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOVI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOVI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOVI tokenomikę, poznaj cenę tokena GOVIna żywo! Prognoza ceny GOVI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOVI? Prognoza ceny GOVI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOVI? Nasza strona z prognozami cen GOVI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOVI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.