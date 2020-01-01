Poznaj tokenomikę Culture of Solana Token ($COST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $COST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Culture of Solana Token ($COST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $COST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Culture of Solana Token ($COST) We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit. We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit. Oficjalna strona internetowa: https://www.cultureofsol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Culture of Solana Token ($COST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Culture of Solana Token ($COST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.30K $ 8.30K $ 8.30K Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.30K $ 8.30K $ 8.30K Historyczne maksimum: $ 0.0030243 $ 0.0030243 $ 0.0030243 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Culture of Solana Token ($COST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Culture of Solana Token ($COST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $COST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $COST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.