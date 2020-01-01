Poznaj tokenomikę Ctrl (CTRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CTRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ctrl (CTRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CTRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ctrl (CTRL) / Tokenomika / Tokenomika Ctrl (CTRL) Odkryj kluczowe informacje o Ctrl (CTRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ctrl (CTRL) Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Oficjalna strona internetowa: https://ctrl.xyz Kup CTRL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ctrl (CTRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ctrl (CTRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Całkowita podaż: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Podaż w obiegu: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Historyczne maksimum: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 Historyczne minimum: $ 0.004785 $ 0.004785 $ 0.004785 Aktualna cena: $ 0.02233162 $ 0.02233162 $ 0.02233162 Dowiedz się więcej o cenie Ctrl (CTRL) Tokenomika Ctrl (CTRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ctrl (CTRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTRL tokenomikę, poznaj cenę tokena CTRLna żywo! Prognoza ceny CTRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CTRL? Nasza strona z prognozami cen CTRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CTRL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.