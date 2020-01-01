Poznaj tokenomikę CryptoCart V2 (CCV2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CCV2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CryptoCart V2 (CCV2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CCV2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CryptoCart V2 (CCV2) / Tokenomika / Tokenomika CryptoCart V2 (CCV2) Odkryj kluczowe informacje o CryptoCart V2 (CCV2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Oficjalna strona internetowa: https://cryptocart.cc/ Kup CCV2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa CryptoCart V2 (CCV2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CryptoCart V2 (CCV2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Historyczne maksimum: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Historyczne minimum: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Aktualna cena: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Dowiedz się więcej o cenie CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomika CryptoCart V2 (CCV2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CryptoCart V2 (CCV2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CCV2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CCV2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCCV2 tokenomikę, poznaj cenę tokena CCV2na żywo! Prognoza ceny CCV2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CCV2? Nasza strona z prognozami cen CCV2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CCV2 już teraz! 