Poznaj tokenomikę Cryptex Finance (CTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Cryptex Finance (CTX) Odkryj kluczowe informacje o Cryptex Finance (CTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Cryptex Finance (CTX) CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://cryptex.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Cryptex Finance (CTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cryptex Finance (CTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.33M Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 7.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.64M Historyczne maksimum: $ 44.13 Historyczne minimum: $ 0.790108 Aktualna cena: $ 1.36 Tokenomika Cryptex Finance (CTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cryptex Finance (CTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTX tokenomikę, poznaj cenę tokena CTXna żywo!