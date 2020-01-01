Poznaj tokenomikę CRYORAT (CRYORAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYORAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CRYORAT (CRYORAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYORAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CRYORAT (CRYORAT) / Tokenomika / Tokenomika CRYORAT (CRYORAT) Odkryj kluczowe informacje o CRYORAT (CRYORAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CRYORAT (CRYORAT) CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Oficjalna strona internetowa: https://www.cryorat.com Kup CRYORAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CRYORAT (CRYORAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CRYORAT (CRYORAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 252.13K Całkowita podaż: $ 22.64M Podaż w obiegu: $ 8.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 640.51K Historyczne maksimum: $ 0.396807 Historyczne minimum: $ 0.01605323 Aktualna cena: $ 0.02842835 Dowiedz się więcej o cenie CRYORAT (CRYORAT) Tokenomika CRYORAT (CRYORAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CRYORAT (CRYORAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRYORAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRYORAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRYORAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CRYORATna żywo! Prognoza ceny CRYORAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRYORAT? Nasza strona z prognozami cen CRYORAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRYORAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.