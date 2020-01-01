Poznaj tokenomikę CROY AI (CROY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CROY AI (CROY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CROY AI (CROY) / Tokenomika / Tokenomika CROY AI (CROY) Odkryj kluczowe informacje o CROY AI (CROY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CROY AI (CROY) CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. Oficjalna strona internetowa: https://croy.app/ Biała księga: https://docs.croy.app/ Kup CROY teraz! Tokenomika i analiza cenowa CROY AI (CROY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CROY AI (CROY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.53K $ 18.53K $ 18.53K Całkowita podaż: $ 959.60M $ 959.60M $ 959.60M Podaż w obiegu: $ 920.98M $ 920.98M $ 920.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.31K $ 19.31K $ 19.31K Historyczne maksimum: $ 0.00815994 $ 0.00815994 $ 0.00815994 Historyczne minimum: $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CROY AI (CROY) Tokenomika CROY AI (CROY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CROY AI (CROY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCROY tokenomikę, poznaj cenę tokena CROYna żywo! Prognoza ceny CROY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROY? Nasza strona z prognozami cen CROY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CROY już teraz! 