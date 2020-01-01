Poznaj tokenomikę Croginal Cats (CROGINAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROGINAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Croginal Cats (CROGINAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROGINAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Croginal Cats (CROGINAL) / Tokenomika / Tokenomika Croginal Cats (CROGINAL) Odkryj kluczowe informacje o Croginal Cats (CROGINAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Croginal Cats (CROGINAL) We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Oficjalna strona internetowa: https://www.croginalcats.xyz/ Kup CROGINAL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Croginal Cats (CROGINAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Croginal Cats (CROGINAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.95K $ 31.95K $ 31.95K Całkowita podaż: $ 938.81M $ 938.81M $ 938.81M Podaż w obiegu: $ 938.81M $ 938.81M $ 938.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.95K $ 31.95K $ 31.95K Historyczne maksimum: $ 0.00106907 $ 0.00106907 $ 0.00106907 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomika Croginal Cats (CROGINAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Croginal Cats (CROGINAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROGINAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROGINAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCROGINAL tokenomikę, poznaj cenę tokena CROGINALna żywo! Prognoza ceny CROGINAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROGINAL? Nasza strona z prognozami cen CROGINAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CROGINAL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.