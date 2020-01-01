Poznaj tokenomikę Crashout (CRASHOUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRASHOUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crashout (CRASHOUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRASHOUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crashout (CRASHOUT) / Tokenomika / Tokenomika Crashout (CRASHOUT) Odkryj kluczowe informacje o Crashout (CRASHOUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crashout (CRASHOUT) Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Oficjalna strona internetowa: https://crashoutsol.xyz/ Kup CRASHOUT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crashout (CRASHOUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crashout (CRASHOUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 771.52K $ 771.52K $ 771.52K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 771.52K $ 771.52K $ 771.52K Historyczne maksimum: $ 0.01390293 $ 0.01390293 $ 0.01390293 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00077157 $ 0.00077157 $ 0.00077157 Dowiedz się więcej o cenie Crashout (CRASHOUT) Tokenomika Crashout (CRASHOUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crashout (CRASHOUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRASHOUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRASHOUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRASHOUT tokenomikę, poznaj cenę tokena CRASHOUTna żywo! Prognoza ceny CRASHOUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRASHOUT? Nasza strona z prognozami cen CRASHOUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 