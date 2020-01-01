Poznaj tokenomikę Crabada (CRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crabada (CRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Crabada (CRA) Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period. Oficjalna strona internetowa: https://www.crabada.com/ Tokenomika i analiza cenowa Crabada (CRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crabada (CRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 139.27K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 355.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 391.22K Historyczne maksimum: $ 2.96 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00039122 Tokenomika Crabada (CRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crabada (CRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.