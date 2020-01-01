Tokenomika COQ AI (COQAI)

Informacje o COQ AI (COQAI)

COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.

Oficjalna strona internetowa:
https://ai.coq.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa COQ AI (COQAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COQ AI (COQAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 351.16K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 700.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 501.66K
Historyczne maksimum:
$ 0.01613858
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00050166
Tokenomika COQ AI (COQAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki COQ AI (COQAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów COQAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów COQAI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCOQAI tokenomikę, poznaj cenę tokena COQAIna żywo!

Prognoza ceny COQAI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COQAI? Nasza strona z prognozami cen COQAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.