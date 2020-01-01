Poznaj tokenomikę Comtech Gold (CGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Comtech Gold (CGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Comtech Gold (CGO) / Tokenomika / Tokenomika Comtech Gold (CGO) Odkryj kluczowe informacje o Comtech Gold (CGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Comtech Gold (CGO) ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Oficjalna strona internetowa: https://www.comtechgold.com/ Biała księga: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Tokenomika i analiza cenowa Comtech Gold (CGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Comtech Gold (CGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.15M Całkowita podaż: $ 109.00K Podaż w obiegu: $ 109.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.15M Historyczne maksimum: $ 121.8 Historyczne minimum: $ 51.61 Aktualna cena: $ 120.56 Tokenomika Comtech Gold (CGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Comtech Gold (CGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.