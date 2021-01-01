Poznaj tokenomikę Coinzix Token (ZIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Coinzix Token (ZIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Coinzix Token (ZIX) COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to "make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts"'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to "smoothen the transition from FIAT to CRYPTO" and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. Kapitalizacja rynkowa: $ 73.08K $ 73.08K $ 73.08K Całkowita podaż: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Podaż w obiegu: $ 5.76B $ 5.76B $ 5.76B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 76.14K $ 76.14K $ 76.14K Historyczne maksimum: $ 0.00154266 $ 0.00154266 $ 0.00154266 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Coinzix Token (ZIX) Tokenomika Coinzix Token (ZIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coinzix Token (ZIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZIX tokenomikę, poznaj cenę tokena ZIXna żywo! Prognoza ceny ZIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZIX? Nasza strona z prognozami cen ZIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZIX już teraz! 