Giełda MEXC / Cena krypto / Coinye West (COINYE) / Tokenomika / Tokenomika Coinye West (COINYE) Odkryj kluczowe informacje o Coinye West (COINYE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Coinye West (COINYE) Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Oficjalna strona internetowa: https://coinye.lol/ Kup COINYE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Coinye West (COINYE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coinye West (COINYE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 431.20K $ 431.20K $ 431.20K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 490.25K $ 490.25K $ 490.25K Historyczne maksimum: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049093 $ 0.00049093 $ 0.00049093 Dowiedz się więcej o cenie Coinye West (COINYE) Tokenomika Coinye West (COINYE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coinye West (COINYE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COINYE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COINYE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOINYE tokenomikę, poznaj cenę tokena COINYEna żywo! Prognoza ceny COINYE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COINYE? Nasza strona z prognozami cen COINYE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COINYE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.