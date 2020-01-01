Poznaj tokenomikę CodeCraft AI (CRAFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRAFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CodeCraft AI (CRAFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRAFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CodeCraft AI (CRAFT) / Tokenomika / Tokenomika CodeCraft AI (CRAFT) Odkryj kluczowe informacje o CodeCraft AI (CRAFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CodeCraft AI (CRAFT) Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Oficjalna strona internetowa: https://codecraft.name/ Kup CRAFT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CodeCraft AI (CRAFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CodeCraft AI (CRAFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Całkowita podaż: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Podaż w obiegu: $ 964.92M $ 964.92M $ 964.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.90K $ 21.90K $ 21.90K Historyczne maksimum: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Historyczne minimum: $ 0.00001378 $ 0.00001378 $ 0.00001378 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomika CodeCraft AI (CRAFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CodeCraft AI (CRAFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRAFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRAFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRAFT tokenomikę, poznaj cenę tokena CRAFTna żywo! Prognoza ceny CRAFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRAFT? Nasza strona z prognozami cen CRAFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRAFT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.