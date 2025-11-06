GiełdaDEX+
Aktualna cena CODE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CODE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CODE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CODE

Informacje o cenie CODE

Czym jest CODE

Oficjalna strona internetowa CODE

Tokenomika CODE

Prognoza cen CODE

Cena CODE (CODE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CODE do USD:

$0.0004139
$0.0004139$0.0004139
+1.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
CODE (CODE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:01:31 (UTC+8)

Informacje o cenie CODE (CODE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01376831
$ 0.01376831$ 0.01376831

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+1.24%

-19.79%

-19.79%

Aktualna cena CODE (CODE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CODE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CODE w historii to $ 0.01376831, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CODE zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +1.24% w ciągu 24 godzin i o -19.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CODE (CODE)

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

--
----

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

19.78M
19.78M 19.78M

19,781,425.81200496
19,781,425.81200496 19,781,425.81200496

Obecna kapitalizacja rynkowa CODE wynosi $ 8.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CODE w obiegu wynosi 19.78M, przy całkowitej podaży 19781425.81200496. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.15K.

Historia ceny CODE (CODE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CODE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CODE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CODE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CODE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.24%
30 Dni$ 0-54.78%
60 dni$ 0-72.33%
90 dni$ 0--

Co to jest CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CODE (CODE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CODE (w USD)

Jaka będzie wartość CODE (CODE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CODE (CODE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CODE.

Sprawdź teraz prognozę ceny CODE!

CODE na lokalne waluty

Tokenomika CODE (CODE)

Zrozumienie tokenomiki CODE (CODE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CODEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CODE (CODE)

Jaka jest dziś wartość CODE (CODE)?
Aktualna cena CODE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CODE do USD?
Aktualna cena CODE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CODE?
Kapitalizacja rynkowa dla CODE wynosi $ 8.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CODE w obiegu?
W obiegu CODE znajduje się 19.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CODE?
CODE osiąga ATH w wysokości 0.01376831 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CODE?
CODE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CODE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CODE wynosi -- USD.
Czy w tym roku CODE pójdzie wyżej?
CODE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CODE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:01:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe CODE (CODE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

