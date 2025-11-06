Informacje o cenie CODE (CODE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01376831$ 0.01376831 $ 0.01376831 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) +1.24% Zmiana ceny (7D) -19.79% Zmiana ceny (7D) -19.79%

Aktualna cena CODE (CODE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CODE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CODE w historii to $ 0.01376831, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CODE zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +1.24% w ciągu 24 godzin i o -19.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CODE (CODE)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Podaż w obiegu 19.78M 19.78M 19.78M Całkowita podaż 19,781,425.81200496 19,781,425.81200496 19,781,425.81200496

