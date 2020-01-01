Poznaj tokenomikę cliza (CLIZA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLIZA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę cliza (CLIZA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLIZA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / cliza (CLIZA) / Tokenomika / Tokenomika cliza (CLIZA) Odkryj kluczowe informacje o cliza (CLIZA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o cliza (CLIZA) Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. Tokenomika i analiza cenowa cliza (CLIZA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cliza (CLIZA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 659.74K $ 659.74K $ 659.74K Całkowita podaż: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Podaż w obiegu: $ 908.30M $ 908.30M $ 908.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 754.98K $ 754.98K $ 754.98K Historyczne maksimum: $ 0.00700504 $ 0.00700504 $ 0.00700504 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00072635 $ 0.00072635 $ 0.00072635 Dowiedz się więcej o cenie cliza (CLIZA) Tokenomika cliza (CLIZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cliza (CLIZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLIZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLIZA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLIZA tokenomikę, poznaj cenę tokena CLIZAna żywo! Prognoza ceny CLIZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLIZA? Prognoza ceny CLIZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLIZA? Nasza strona z prognozami cen CLIZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLIZA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.