Giełda MEXC / Cena krypto / clBTC (CLBTC) / Tokenomika / Tokenomika clBTC (CLBTC) Odkryj kluczowe informacje o clBTC (CLBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o clBTC (CLBTC) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Oficjalna strona internetowa: https://www.cygnus.finance/ Biała księga: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Kup CLBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa clBTC (CLBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla clBTC (CLBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 867.27M Całkowita podaż: $ 7.72K Podaż w obiegu: $ 7.72K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 867.27M Historyczne maksimum: $ 129,190 Historyczne minimum: $ 51,493 Aktualna cena: $ 112,148 Dowiedz się więcej o cenie clBTC (CLBTC) Tokenomika clBTC (CLBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki clBTC (CLBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena CLBTCna żywo! Prognoza ceny CLBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLBTC? Nasza strona z prognozami cen CLBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLBTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.