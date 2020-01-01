Poznaj tokenomikę Clankster (CLANKSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLANKSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Clankster (CLANKSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLANKSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Clankster (CLANKSTER) Clankster is the first Clanker token with monthly airdrops, designed to reward token holders while fostering community growth, innovation, and collaboration. Clankster is designed to empower holders, support innovation, and grow the Clanker ecosystem, creating a sustainable and rewarding experience for the community. Together, the Clanker ecosystem provides everything needed to create, launch, and grow innovative projects, empowering a new wave of decentralized builders and communities. Clankster is the first Clanker token with monthly airdrops, designed to reward token holders while fostering community growth, innovation, and collaboration. Clankster is designed to empower holders, support innovation, and grow the Clanker ecosystem, creating a sustainable and rewarding experience for the community. Together, the Clanker ecosystem provides everything needed to create, launch, and grow innovative projects, empowering a new wave of decentralized builders and communities. Oficjalna strona internetowa: https://clankster.xyz Tokenomika i analiza cenowa Clankster (CLANKSTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clankster (CLANKSTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.16K $ 58.16K $ 58.16K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.16K $ 58.16K $ 58.16K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Clankster (CLANKSTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clankster (CLANKSTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLANKSTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLANKSTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.