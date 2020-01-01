Poznaj tokenomikę Circuits of Value (COVAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COVAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Circuits of Value (COVAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COVAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Circuits of Value (COVAL) / Tokenomika / Tokenomika Circuits of Value (COVAL) Odkryj kluczowe informacje o Circuits of Value (COVAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Circuits of Value (COVAL) Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all! Oficjalna strona internetowa: https://emblem.pro Tokenomika i analiza cenowa Circuits of Value (COVAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Circuits of Value (COVAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.13M Całkowita podaż: $ 1.78B Podaż w obiegu: $ 1.78B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.13M Historyczne maksimum: $ 0.250821 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00063365 Tokenomika Circuits of Value (COVAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Circuits of Value (COVAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COVAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COVAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOVAL tokenomikę, poznaj cenę tokena COVALna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.