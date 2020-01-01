Tokenomika Circuits of Value (COVAL)

Odkryj kluczowe informacje o Circuits of Value (COVAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.


Informacje o Circuits of Value (COVAL)

Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!

Oficjalna strona internetowa:
https://emblem.pro

Tokenomika i analiza cenowa Circuits of Value (COVAL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Circuits of Value (COVAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.13M
$ 1.13M
Całkowita podaż:
$ 1.78B
$ 1.78B
Podaż w obiegu:
$ 1.78B
$ 1.78B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.13M
$ 1.13M
Historyczne maksimum:
$ 0.250821
$ 0.250821
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00063365
$ 0.00063365

Tokenomika Circuits of Value (COVAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Circuits of Value (COVAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów COVAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów COVAL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCOVAL tokenomikę, poznaj cenę tokena COVALna żywo!

Prognoza ceny COVAL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COVAL? Nasza strona z prognozami cen COVAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.