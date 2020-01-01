Poznaj tokenomikę Chuan Pu (CHUANPU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHUANPU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chuan Pu (CHUANPU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHUANPU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Chuan Pu (CHUANPU) / Tokenomika / Tokenomika Chuan Pu (CHUANPU) Odkryj kluczowe informacje o Chuan Pu (CHUANPU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chuan Pu (CHUANPU) Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again! Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again! Oficjalna strona internetowa: https://www.chuanpu.fun/ Kup CHUANPU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chuan Pu (CHUANPU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chuan Pu (CHUANPU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.61K $ 41.61K $ 41.61K Całkowita podaż: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Podaż w obiegu: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.61K $ 41.61K $ 41.61K Historyczne maksimum: $ 0.01890464 $ 0.01890464 $ 0.01890464 Historyczne minimum: $ 0.00002847 $ 0.00002847 $ 0.00002847 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Chuan Pu (CHUANPU) Tokenomika Chuan Pu (CHUANPU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chuan Pu (CHUANPU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHUANPU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHUANPU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHUANPU tokenomikę, poznaj cenę tokena CHUANPUna żywo! Prognoza ceny CHUANPU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHUANPU? Nasza strona z prognozami cen CHUANPU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHUANPU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.