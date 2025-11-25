Poznaj tokenomikę Choctopus (CHOCTOPUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHOCTOPUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Choctopus (CHOCTOPUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHOCTOPUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Choctopus (CHOCTOPUS) Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Oficjalna strona internetowa: https://choctopus.io Biała księga: https://choctopus.io/whitepaper/ Tokenomika i analiza cenowa Choctopus (CHOCTOPUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Choctopus (CHOCTOPUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.77K Całkowita podaż: $ 984.71M Podaż w obiegu: $ 700.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.85K Historyczne maksimum: $ 0.00540528 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016489 Tokenomika Choctopus (CHOCTOPUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Choctopus (CHOCTOPUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHOCTOPUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHOCTOPUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.