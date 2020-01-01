Poznaj tokenomikę Cheese (CHEESE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHEESE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cheese (CHEESE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHEESE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cheese (CHEESE) / Tokenomika / Tokenomika Cheese (CHEESE) Odkryj kluczowe informacje o Cheese (CHEESE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cheese (CHEESE) Cheese ($CHEESE) brings real creativity, inclusivity, and community spirit to the memecoin space. In a sea of low-effort tokens, Cheese builds a genuine culture with original projects like Mouse Café — an online multiplayer social game — a cheese-themed imageboard, and The Rat Hole, a weekly podcast. Backed by a passionate community, Cheese blends humor, heart, and a bold visual identity into a unique Web3 experience. Cheese ($CHEESE) brings real creativity, inclusivity, and community spirit to the memecoin space. In a sea of low-effort tokens, Cheese builds a genuine culture with original projects like Mouse Café — an online multiplayer social game — a cheese-themed imageboard, and The Rat Hole, a weekly podcast. Backed by a passionate community, Cheese blends humor, heart, and a bold visual identity into a unique Web3 experience. Oficjalna strona internetowa: https://chz.fun Kup CHEESE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cheese (CHEESE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cheese (CHEESE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 577.34K $ 577.34K $ 577.34K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 577.34K $ 577.34K $ 577.34K Historyczne maksimum: $ 0.02652183 $ 0.02652183 $ 0.02652183 Historyczne minimum: $ 0.00047016 $ 0.00047016 $ 0.00047016 Aktualna cena: $ 0.00057562 $ 0.00057562 $ 0.00057562 Dowiedz się więcej o cenie Cheese (CHEESE) Tokenomika Cheese (CHEESE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cheese (CHEESE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHEESE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHEESE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHEESE tokenomikę, poznaj cenę tokena CHEESEna żywo! Prognoza ceny CHEESE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHEESE? Nasza strona z prognozami cen CHEESE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHEESE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.