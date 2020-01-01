Poznaj tokenomikę ChAtoshI (CHATOSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHATOSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ChAtoshI (CHATOSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHATOSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ChAtoshI (CHATOSHI) / Tokenomika / Tokenomika ChAtoshI (CHATOSHI) Odkryj kluczowe informacje o ChAtoshI (CHATOSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Oficjalna strona internetowa: https://chatoshi.ai Biała księga: https://chatoshi.ai/whitepaper Kup CHATOSHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa ChAtoshI (CHATOSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChAtoshI (CHATOSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Całkowita podaż: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Podaż w obiegu: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Historyczne maksimum: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Historyczne minimum: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Aktualna cena: $ 0.00200001 $ 0.00200001 $ 0.00200001 Dowiedz się więcej o cenie ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomika ChAtoshI (CHATOSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChAtoshI (CHATOSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHATOSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHATOSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHATOSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena CHATOSHIna żywo! Prognoza ceny CHATOSHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHATOSHI? Nasza strona z prognozami cen CHATOSHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHATOSHI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.