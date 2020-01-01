Poznaj tokenomikę Charli3 (C3) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena C3, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Charli3 (C3) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena C3, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Charli3 (C3) / Tokenomika / Tokenomika Charli3 (C3) Odkryj kluczowe informacje o Charli3 (C3), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Charli3 (C3) Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano's blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano's blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it's adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://charli3.io/ Biała księga: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Kup C3 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Charli3 (C3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Charli3 (C3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Historyczne maksimum: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.04406199 $ 0.04406199 $ 0.04406199 Dowiedz się więcej o cenie Charli3 (C3) Tokenomika Charli3 (C3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Charli3 (C3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów C3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów C3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszC3 tokenomikę, poznaj cenę tokena C3na żywo! Prognoza ceny C3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać C3? Nasza strona z prognozami cen C3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena C3 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.